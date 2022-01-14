Под Домодедово семья отравилась угарным газом из-за самодельной русской печки Фото: Анна КОЛПАКОВА

В поселке Востряково Домодедовского городского округа произошла трагедия. Семья отравилась угарным газом из-за печки, сложенной для антуража.

Печь топили два три раза в год по особым случаям и на этот раз решили создать особую атмосферу.

Как стало известно сайту mk.ru, 13 января поздним вечером в гости к родителям-пенсионерам и сестре приехал 36-летний житель Домодедова. Он и обнаружил, что все члены семьи мертвы.

Семья встречала Старый Новый год. По такому случаю был накрыт праздничный стол, а чтобы появилась атмосфера праздника – затопили русскую печь, которую хозяин дома выложил собственноручно.

Несмотря на то, что в доме был котел итальянского производства, в память о детстве сложили печку. Но, видимо, в тонкостях печного дела глава семейства не разбирался.

Мужчина позвонил в дверь, но никто не ответил. Телефонные звонки тоже остались без ответа. Почувствовав неладное, мужчина вышиб дверь, и буквально на пороге увидел лежавшую без чувств сестру и мертвого кота. В комнате пытался доползти до кровати его отец, а мама лежала на кухне. В помещении стоял едкий запах дыма.

Вскоре на место прибыли врачи. Но к тому моменту глава семейства скончался, а мать и сестра были госпитализированы.

Эксперты пришли к выводу, что окись углерода при горении дров поступала в комнату это и стало причиной трагедии.