Владимир Ефимов: В технополисе «Москва» выпустили более двух миллионов ПЦР-тестов для выявления COVID

Предприятие в прошлом году выпустило более 2 миллионов тестов для выявления COVID-19, а также 7 миллионов пробирок для транспортировки анализов. Фото: Иванова Диана

В 2021 году предприятие «Сигма Полис», базирующееся в ОЭЗ «Технополис «Москва», наладило производство ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Благодаря наработкам в области контрактного производства медизделий специалисты компании «Сигма Полис» в сжатые сроки запустили производство тест-систем в больших объемах, - отметил заммэра. - В результате предприятие в прошлом году выпустило более 2 миллионов тестов для выявления COVID-19, а также 7 миллионов пробирок для транспортировки анализов и 4 миллиона наборов для их подготовки».

По оценке самого предприятия, налаженное производство тест-систем обеспечило 5 процентов от всех тестирований на коронавирусную инфекцию в России.

Компания специализируется на разработке, прототипировании и серийном производстве медицинских изделий в жидкой форме на основе биополимеров. Они применяются в хирургии, артрологии и других областях медицины.

«Площадка предприятия оснащена передовым оборудованием в соответствии с международными стандартами, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Все производство ведется в чистых помещениях, площадь которых превышает 400 квадратных метров. В компании трудятся порядка 30 специалистов в области биотехнологий».

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, производственная площадка «Сигма Полис» дополнила кластер медицинских технологий столичной ОЭЗ, где локализованы более 20 производителей фармацевтической продукции, медизделий и оборудования.

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