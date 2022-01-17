Владимир Ефимов: В Москве появится еще пять индустриальных кварталов

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы.

В Москве появится еще пять индустриальных кварталов. Проекты решений о комплексном развитии территорий одобрены на заседании Градостроительно-земельной комиссии, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь пяти участков, которые ждет реорганизация, составляет 105 гектаров, - отметил заммэра. - Сейчас на этих территориях в основном находятся склады, а на одном - многолетний недострой — пятиэтажный гараж-стоянка. Реализация проектов позволит создать современные, удобные для жизни и работы кварталы. В столице появятся новые производства, жилье и места для отдыха, будет создано 22 тысячи новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций превысит 220 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят 8 миллиардов рублей».

Реорганизуемые территории находятся в трех округах. В САО индустриальные кварталы появятся на участках промзон в Головинском и Тимирязевском районах соответственно. В СВАО - в районах Отрадное и Свиблово. На востоке столицы - на территории бывшей промзоны Калошино в Гольянове.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, инвесторы построят более 2,5 миллионов квадратных метров недвижимости.

«Две территории сохранят промышленные функции, - уточнил глава ведомства. - На участке в Гольяново современные высокотехнологичные производства и объект пожарной охраны разместятся на 166 тысячах квадратных метров, а общественно-деловые постройки займут более 120 тысяч квадратных метров. В Головинском районе производственные площади возведут на 500 тысячах квадратных метров, общественно-деловые постройки — более 166 тысяч квадратных метров, а жилье — 1,2 миллиона квадратных метров, из них почти 400 тысяч квадратных метров будет построено по программе реновации».

На трех участках, в Отрадном, Свиблово и Тимирязевском районе, построят только общественно-деловые здания, всего свыше 360 тысяч квадратных метров, в том числе 90 тысяч квадратных метров выделено на строительство гостиницы напротив Главного ботанического сада.

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