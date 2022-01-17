Часть сооружений Северного дублера Кутузовского проспекта готова на 85%

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта вошло в прошлом году в активную фазу. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта вошло в прошлом году в активную фазу. Специалисты завершили надвижку металлического пролетного строения и монтаж балок моста через Москву-реку. Кроме того, интенсивно строилась эстакада через Рублевское шоссе. Некоторые объекты уже готовы на 85%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, создание Северного дублера Кутузовского проспекта – важный проект для улучшения транспортной ситуации в Москве, в частности на западе города. Он разгрузит Кутузовский проспект и Можайское шоссе. Москвичи, живущие в этих районах, смогут максимально быстро доехать по дублеру в центр. Маршрут станет первой платной бессветофорной автодорогой внутри Москвы.

«Автодорожная концессия по строительству Северного дублера Кутузовского проспекта – самая крупная в Москве, как по своим размерам, так и в финансовом плане, - отметил заммэра. - В строительство новой трассы инвестируют более 50 миллиардов рублей. В настоящее время собрано и поднято на временные опоры пролетное строение эстакады, которая в будущем позволит заехать на СДКП с внешней стороны МКАД. Кроме того, полностью собрано металлическое пролетное строение эстакады, позволяющей съехать с дублера на внешнюю сторону кольцевой дороги. Его готовность оценивается в 85%. Мы рассчитываем, что автодорогу сдадут в эксплуатацию своевременно».

Одновременно строители прокладывают тоннель под Молодогвардейской улицей. Его глубина - 19 метров. Сейчас рабочие армируют и бетонируют рамповый участок и наносят гидроизоляцию на плиты основания тоннеля. Работы ведутся на 56-м километре внутренней стороны кольцевой автодороги.

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, значительно продвинулось строительство эстакады МКАД – Рабочий поселок.

«По словам строителей, это самое трудоёмкое искусственное сооружение в составе Северного дублера Кутузовского проспекта, - пояснил глава Департамента. - Его протяженность составит 2 километра. В графике выдерживается возведение эстакады через Рублевское шоссе. Готовность опор под монтаж пролётного строения на конец 2021 года составляла 30%».

На финальном этапе находится строительство павильона теплосети в районе улицы Барклая, к апрелю 2022 работы по переносу теплотрассы завершатся. Также на завершающем этапе находится строительство моста через Москву-реку: закончены работы по монтажу металлических блоков для съезда. С моста он поведет автомобили на Пресненскую набережную.