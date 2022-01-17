Общественный транспорт на Крещение в Подмосковье будет работать до 3 часов ночи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

19 января православные отмечают праздник Крещения. В эту ночь принято окунаться в прорубь. В Московской области уже подготовлено 214 купелей. А чтобы верующим было комфортно добираться до указанных мест, часы работы общественного транспорта продлят.

В Подмосковье в ночь на Крещение общественный транспорт будет ходить до трех часов ночи.

- Доступ в 179 мест купания обеспечивается 325 маршрутам, - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» главу областного Минтранса Алексея Гержика.

Ночью на линиях будут курсировать 1,3 тысячи транспортных средств. А интервал движения не будет превышать 20 минут.

В специальных местах для купаний организуют работу медпунктов. Выездные бригады будут работать в самых оживленных местах – более сорока точек организуют в Подмосковье.

На местах также организуют дежурства спасателей.

Утром 18 января в столице прогнозируется сильный снегопад, пик интенсивности будет с 6 часов до 9 часов, сообщает РИАМО.

В ночь с 18 на 19 января пройдут традиционные крещенские купания. Для желающих в Москве откроют 57 оборудованных площадок. Однако врачи предупреждают, что некоторым купаться в ледяной воде категорически запрещено. Да и забывать об антиковидных правилах тоже не стоит, передает "Москва 24".