Владимир Ефимов: В бывшей промзоне «Медведково» построят спорткомплекс и культурно-досуговый центр

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В столице опубликованы проекты решений о комплексном развитии двух участков бывшей промзоны «Медведково» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь территории, подлежащей комплексному развитию, превышает 20 гектаров, - отметил заммэра. - Участки находятся неподалеку от Медведковского лесопарка и МКАД, а с северо-восточной стороны они ограничены Полярным проездом. Сейчас на них расположены склады, офисы и автосервисы. После реорганизации здесь появятся спортивные и досуговые объекты, более 10 тысяч новых рабочих мест и удобная инфраструктура. Вложения в реорганизацию превысят 40 миллиардов рублей, а поступления в бюджет составят 5,5 миллиардов рублей в год».

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в бывшей промзоне в районе Северное Медведково инвесторы возведут почти 400 тысяч квадратных метров недвижимости.

«Оба участка займут постройки общественного и делового назначения, - сказал глава ведомства. - Уже известно, что на втором участке возведут спортивный комплекс площадью 15 тысяч квадратных метров. Всего по программе «Индустриальные кварталы» их будет построено 27. Кроме того, в промзоне появятся гостиница и культурно-досуговый центр площадью 26 и 12 тысяч квадратных метров соответственно, а также храм».

Напомним, комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы по проекту «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

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