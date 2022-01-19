Владимир Ефимов: Город реализовал на открытых торгах более 6,5 тысячи машино-мест

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В 2021 году на открытых торгах город реализовал более 6,5 тысячи машино-мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, Москва использует разные механизмы реализации мест под личные автомобили. Среди них - торги через открытые аукционы на повышение цены, публичные предложения и покупка без объявления цены. Ещё вариант - по преимущественному праву выкупа. Он действует для граждан, которые живут в том же или соседнем доме, где продается парковочное место.

«В прошлом году город реализовал на электронных площадках более 6,5 тысячи машино-мест - на 4 тысячи больше, чем в 2020 году, - отметил заммэра. - Больше всего объектов было предложено в Северо-Западном и Восточном округах столицы - свыше двух тысяч. Ежегодно мы видим рост интереса к таким аукционам. Если в 2020 году фиксировали на торгах 12,5 тысячи участников, то в прошлом году их стало почти 28 тысяч. Средний уровень конкуренции составил 4 участника на лот».

На традиционных аукционах, то есть на повышение цены, реализовали более 1200 машино-мест.

Как отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, самыми высокими оказались цены на машиноместа в центре города. Средняя стоимость парковочного места там составила 499 206 рублей. По самой низкой цене – 105,5 тысячи рублей – было продано парковочное место в СЗАО.

Машино-место можно купить также через публичное предложение и продажу без объявления цены. Эти варианты применяются, если на традиционных аукционах не нашлось покупателей. При публичном предложении торги идут на понижение, и максимальная скидка может составить 50%. Примерно каждый шестой лот город продал через публичное предложение – в среднем по 420 тысяч рублей.

Если объекты не были реализованы, то машиноместа могут быть выставлены на аукцион без объявления цены, когда участники сами называют стоимость того или иного объекта. Победителем становится тот, кто предложит самую высокую цену.

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