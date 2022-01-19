Ликсутов: В метро началось тестирование нового оборудования для турникетов

Столичное метро продолжает масштабную модернизацию. Для этого в подземке запустили тестирование современного оборудования для турникетов. Первый контроллер зон проходов (КЗП) нового поколения уже на «Проспекте Мира» Калужско-Рижской линии. Простыми словами, КЗП - это «голова» турникета, к которой прикладывается билет, «Тройка», банковская карта или смартфон. Пока новое устройство считывает «Тройку» и бумажные проездные билеты. Специалисты будут следить за его работой. Позже функционал будет расширен — добавят и другие способы оплаты проезда. При этом станут постепенно увеличивать количество таких КЗП в метро.

Как уточнили в Департаменте транспорта столицы, с новым оборудованием проход в метро станет еще быстрее. Плюсов немало, к примеру, скорость считывания будет выше, для оплаты больше не придется разблокировывать смартфон (начнут с устройств на Android. - Прим.). Кроме того, для слабовидящих на турникете сделали яркую обводку и шрифт Брайля.

В будущем на таких турникетах могут внедрить альтернативные способы оплаты проезда с применением QR-кода. А ещё у них большие информационные цветные LED-экраны, показывающие статус билета, остаток баланса и т. д.

«В рамках нацпроекта «Цифровая экономика», утверждённого президентом РФ, мы внедряем в первую очередь российские технологии и решения, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - В этом году все турникеты метро будут принимать банковские карты и виртуальную «Тройку» для оплаты проезда. Оборудование, которое планируем поставить, изготовлено отечественными производителями с использованием российского ПО. Таким образом, по поручению мэра получается повысить комфорт пассажиров, сократить очереди в кассы, положительно повлиять на экологию, а также дать импульс для развития высокотехнологичной российской промышленности».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Если у пассажиров появятся замечания или предложения по новому оборудованию, можно написать в чат-бот Дептранса Москвы в Telegram @to_deptrans_bot.o