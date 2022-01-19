Михаил Дегтярев: «Сейчас нам нужна командная работа»

Амурский район является лидером по доходности. Фото: правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев встретился с главой Амурского района Павлом Боровлевым. Стороны подвели итоги 2021 года и обсудили амбициозные планы на 2022-й. Как отметил глава региона, Амурский район входит в число лидеров по величине доходов, социальному партнерству с крупными корпорациями и вовлечению местных жителей в общественную жизнь.

- Хочется пожелать вашей команде успехов в дальнейшей работе. А всем жителям района – роста благосостояния. В этом правительство Хабаровского края будет помогать району, - сказал Михаил Дегтярев.

За прошедший год в бюджет Амурского района поступило 2,9 миллиарда рублей, что на 3,3% больше того показателя, который был запланирован. Большая часть доходов, около 75%, была направлена в социальную сферу. Кроме того, в сравнении с 2020 годом, в районе на 13,4% выросла заработная плата. В 2021-м средняя зарплата перешагнула отметку в 58 тысяч рублей. За год удалось снизить уровень безработицы. Если в 2020-м он составлял 3,4%, то уже в 2021 году снизился до 1,4%.

Благодаря региональной и федеральной поддержкам в районе удалось реализовать и национальные проекты. Например, в рамках «Современной школы» открыли два центра «Точка роста». Благодаря нацпроекту «Демография» решен вопрос с нехваткой мест в детских садах: доля детей до трех лет, охваченных дошкольным образованием, увеличилась на 60%. Также, за счет частных средств в Амурске построили ледовый комплекс «Территория льда». В скором времени, благодаря проекту «Спорт – норма жизни», в поселке Литовко появится современный спортивный стадион.

В районе активно реализую нацпроект «Формирование комфортной городской среды». За прошедший год в районе отремонтировано 11 дворов и приведено в порядок 14 общественных пространств.

Как отметил Павел Боровлев, в 2022 году район продолжит активно включаться в социальную и экономическую жизнь края. Впереди район ждет избирательная кампания главы Амурска.

- Павел Михайлович, желаю провести предстоящие выборы на пост главы города без нарушений, а также в соответствии с действующим законодательством. Главное, чтобы победу одержал кандидат, которого поддержат и люди, и вы, как глава района. Ведь командная работа – это то, что сейчас нужно всем нам, - подчеркнул Михаил Дегтярев.