Владимир Ефимов: Новый завод в ОЭЗ Москвы будет производить около 80 наименований лекарств

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений г. Москвы

Строительство нового крупного фармацевтического производства планирует завершить резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» на площадке «Алабушево» в этом году. Предприятие будет производить препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной систем, пищеварительного тракта, а также противомикробных препаратов. Площадь нового производственного комплекса компании «Брайт Вэй Индастриз» составляет 35 тысяч квадратных метров. Компания арендует земельный участок площадью более трех гектаров.

«Медицинские технологии стали одним из самых быстро развивающихся направлений в ОЭЗ «Технополис «Москва», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - За девять месяцев прошлого года резиденты этого кластера нарастили объем инвестиций более чем в три раза – сумма превысила 13 миллиардов рублей. Новый фармацевтический завод будет производить порядка 80 наименований лекарственных препаратов. Это позволит снизить зависимость от импорта лекарственных средств».

Напомним, с 2018 года компания является резидентом столичной ОЭЗ. Благодаря этому статусу предприятие имеет ряд преференций и льгот. Удобная логистика и современная инфраструктура столичного технополиса позволяют компании сконцентрировать свой потенциал на исследованиях, ускоренном создании и выводе на рынок инновационной продукции.

«Инвестор вложит в проект 2,8 миллиарда рублей и создаст почти 370 рабочих мест, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Предприятие будет производить широкий спектр препаратов для лечения сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной систем, пищеварительного тракта, а также противомикробных препаратов для системного применения. На сегодня завершено устройство инженерных сетей, ведутся фасадные работы».

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