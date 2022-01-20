В Москве просчитывают сценарии климатического развития

На первом в 2022 году заседании Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы, прошедшем 19 января, участники обсудили реализацию в городе «зеленого» направления ESG-повестки.

«Столица не первый год следует целям устойчивого развития, определенным ООН, реализуя многочисленные проекты, направленные на достижение этих целей, - сказала на заседании заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева. - Первым в этом году заседанием Стратегического совета мы открываем цикл мероприятий, посвященных ESG-повестке в Москве. В рамках экологического направления в городе ведется работа по многим крупным проектам. В первую очередь развитие городского общественного транспорта, строительство метро, переход на наземный электрический транспорт, модернизация топливно-энергетического хозяйства столицы, а также реализация ряда инициатив по переработке и работе в целом с твердыми коммунальными отходами. В прошлом году мы запустили развитие «зеленого» финансирования. Москва первая среди субъектов Российской Федерации выпустила «зеленые» облигации. Финансирование от привлеченных средств было направлено на развитие транспортной системы столицы. В ближайшие годы мы продолжим работу по всем этим направлениям, добавив к ним новые. Таким образом, Москва станет еще более комфортным городом для жизни граждан и ведения бизнеса».

Как отметила заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова, уже созданы отраслевые рабочие группы для проработки сценариев развития на долгосрочную перспективу, которые смогут обеспечить дальнейшее сокращение выбросов парниковых газов и стремление к углеродной нейтральности.

«Сегодня показатели климатической эффективности, энергоэффективности, использования зелёной энергии доминируют в перечне KPI для оценки ESG стратегий, - напомнила Семутникова. - Климатическая повестка звучит на международном уровне, уровне отдельных стран и отраслей, она коснется каждого юридического лица, природопользователя и хозяйствующего субъекта».

В дискуссии приняли участие представители научного и экспертного сообщества, а также бизнеса, которые рассказали о своих текущих и перспективных «зеленых» проектах в Москве.

«Свою роль мы видим не только в реализации городских проектов, но и в объединении усилий в этом направлении всех участников, жителей города и бизнеса», - отметила Мария Багреева, подводя итоги заседания Совета.

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