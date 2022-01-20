Владимир Ефимов: В 2021 году оборот торговли и услуг в Москве вырос почти на 40%

Большинство отраслей столичной экономики продолжают восстановление после кризиса начала пандемии Фото: Shutterstock

Оборот предприятий торговли и услуг в Москве в 2021 году достиг 14,7 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2020-м на 39,1%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В прошлом году большинство отраслей столичной экономики продолжили восстанавливаться после кризиса начала пандемии, - отметил заммэра. - При этом сектор торговли и услуг показывал наиболее быстрые темпы прироста. Еще в ноябре 2020 года оборот предприятий торговли и услуг в Москве превысил 1 триллион рублей и практически весь 2021 год, за исключением традиционно «низкого» января, был выше этого уровня. Лидером по выручке стал декабрь прошлого года, когда обороты сектора достигли рекордных 1,6 триллиона рублей, что выше показателя декабря 2020 года на 37%, а допандемийного декабря 2019 года – на 55%».

Мэр Москвы Сергей Собянин на состоявшейся сегодня, 20 января, рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным также отметил положительную динамику в розничной торговле .

«Торговля в плюсе большом. Эксперты говорят, что отчасти потому, что многие россияне не поехали в Европу и отоваривались и обслуживались в наших торговых центрах и магазинах и достаточно большой объём денежной массы, которую они традиционно вывозили в европейские страны, остался у нас», - сказал Собянин.

Оборот предприятий торговли за 12 месяцев 2021 года вырос на 37,1% к 2020 году и составил 6,67 триллиона рублей, предприятий сферы услуг – на 40,7% - до 8,05 триллиона рублей.

«Лидерами роста в прошлом году стали сфера транспортировки и хранения, в которой прирост составил 81%, телекоммуникации и связь – прирост 51%, общественное питание и операции с недвижимостью - прирост 44%», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, в продовольственной торговле обороты в прошлом году выросли на 6% к 2020 году, в непродовольственной – на 53%.

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