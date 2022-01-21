Москвичам напомнили о правилах поведения на льду Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Московской области напомнили о правилах поведения на водоемах на льду. Минусовая температура, которая установилась на улице, вовсе не является гарантией того, что лед окреп.

Спасатели напоминают, что выходить на поверхность при плохой видимости запрещено. Еще одно табу - собираться группами на льду и останавливаться на отдельных участках. Тем более, нельзя выезжать на поверхность на транспорте.

В МЧС регулярно проводят замеры толщины льда на водоемах. В Московской области выявлено шесть опасных участков: на Москве-реке в Можайске, Бронницах и Коломне, реке Вохонке в Павловском Посаде, реке Яузе в Мытищах, реке Волге в Дубне, реке Ольховке в Раменском и реке Клязьме в Орехово-Зуеве

Тем, кто ценит зимнюю рыбалку, нужно обязательно иметь при себе «конец Александрова», спасательную доску, веревку и зацепы. На льду также стоит держать дистанцию бурить лунки на расстоянии пяти-шести метров от соседа, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В случае ЧП главное правило не паниковать. Оказавшись в проруби, нельзя совершать резких движений. Спасатели рекомендуют стабилизировать дыхание, раскинуть руки в стороны и попытаться зацепиться за кромку, навалившись на нее грудью.

Следом стоит выкидывать поочередно ноги, но при этом не совершать резких движений. До берега лучше добираться медленно перекатываясь и непременно тем же путем, каким подошли к месту провала.

Еще одно обязательное правило -дети не должны оказываться на льду без присмотра взрослых, передает РИАМО.

Начальник противопожарно-спасательной службы региона Геннадий Пестов отметил, что сильные морозы не являются гарантией образования крепкого льда. Безопасной для человека толщиной является 10 сантиметров. Средняя толщина льда на подмосковных водоемах составляет 21 сантиметр, сообщает телеканал "360".