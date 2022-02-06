Сокращение автопотока на 400 тысяч машин в сутки разгрузило дороги Москвы до 5-6 баллов

С восьми-девяти баллов интенсивность движения на дорогах Москвы уменьшилась до пяти – шести баллов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число автомобилей на дорогах Москвы с декабря 2021 года сократилось на 400 тысяч автомобилей в сутки. Поток транспорта на магистралях столицы уменьшился до пяти-шести баллов, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

- На этой неделе привычное время в пути от дома до работы на машине сократилось почти на треть. Это связано с тем, что часть ваших друзей и соседей работает в удаленном режиме и меньше передвигается по городу. Вот как это выглядит в цифрах: 2,7 миллиона уникальных автомобилей в среднем перемещается по городу на этой неделе. Это всего на 15% (около 400 тысяч) машин меньше, чем в декабре 2021 года, - рассказали в Дептрансе города.

В итоге с восьми-девяти баллов интенсивность движения на дорогах столицы уменьшилась до пяти – шести баллов. Если раньше в будние дни из области в Москву ежедневно приезжали около 800 тысяч легковых автомобилей, то сейчас МКАД пересекает около 600 тысяч таких машин в сутки.

Многие жители области едут в Москву на работу и, чтобы быть на рабочем месте к девяти часам утра, встают в шесть и выезжают из дома в семь часов. В итоге пробки на столичных дорогах по утрам возникают примерно в одно и то же время.

- В сегодняшних условиях хватило снижения трафика всего на 15%, чтобы на дорогах стало существенно свободнее, - отметили представители Департамента транспорта Москвы. - То есть, для свободного передвижения по городу нужно всего лишь примерно 450 тысяч водителей и пассажиров доехать до места назначения на городском транспорте.

Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Улучшить ситуацию на дорогах помогло и активное развитие московского метрополитена. С 2010 года в столице появились 160 новых станций метро, МЦК и МЦД с удобными интегрированными тарифами. Количество новых маршрутов, удобных точек для пересадок и число пассажирских мест увеличилось в несколько раз. Время в пути существенно сократилось, и сейчас многим пассажирам гораздо удобнее добираться из одной точки столицы в другую на общественном транспорте, чем на автомобиле.

- Москва - крупный мегаполис, по которому ежедневно перемещаются больше 10-12 миллионов человек. Если бы все разом выехали на автомобилях, то дальше двора никто бы не уехал, - привел пример глава столичного Дептранса, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Наша задача - сделать городской транспорт таким, чтобы он был хорошей и достойной альтернативой личному транспорту: удобным, быстрым и безопасным. Ежегодно в Москве открывается около 10 станций метро, БКЛ - в ближайшие год-два полностью сомкнется, готовятся к запуску МЦД 3,4,5, запускаются новые поезда, развиваются альтернативные виды транспорта, чтобы люди пользовались общественным транспортом больше и больше и имели удобный и безопасный выбор.

Напомним, в ноябре 2021 года президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли сразу десять новый станций метро: «Терехово», «Кунцевскую», «Давыдково», «Аминьевскую», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторскую», «Воронцовскую», «Зюзино» и «Каховскую». Это своего рода рекорд: впервые с 1935 года в столичной подземке были запущены в эксплуатацию так много станций одновременно. А 29 декабря 2021 года Сергей Собянин сообщил, что подземное кольцо вокруг столицы замкнулось. Строители завершили проходку тоннелей Большой кольцевой линии московского метро. Длина БКЛ составит 70 километров, на ней расположится 31 станция метрополитена.