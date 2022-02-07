Циклон «Роксана» принесет москвичам аномальное тепло в феврале Фото: Олег ЗОЛОТО

К Москве подбирается теплый атмосферный фронт, который гонит к столице североатлантический циклон, получивший красивое имя «Роксана». Его вторжение положительно скажется на температуре воздуха и сделает новую рабочую неделю аномально теплой.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, чего ждать от погоды жителям московского региона в ближайшее время.

Под воздействием «Роксаны» в центральной части страны сохранится облачная погода, пройдет кратковременный снег. В Москве и области днем – 3…+2 тепла. Этот показатель на 4-5 градусов выше климатической нормы.

Ветер ожидается южный, со скоростью четыре-девять м/с. Атмосферное давление - 738 мм ртутного столба.

В течении недели будет идти мокрый снег, а местами небольшой дождь. Днем будет слабая оттепель, в ночные часы – заморозки. Так что автомобилистам и пешеходам стоит быть особенно внимательными, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

8 февраля обещает стать самым снежным днем. Во все остальные дни осадки будут идти в небольшом количестве.

- Оттепельная погода сохранится до конца рабочей недели. Нам предстоит месить кашу там, где снег лежит на дорогах, - отметила в беседе с телеканалом "360" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

А уже к концу недели на смену теплу придет небольшое похолодание. Об этом начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал "Москве 24".

- В воскресенье ожидается переход устойчивой температуры через ноль в сторону отрицательных значений, - поделился метеоролог.