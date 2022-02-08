В Москве льдина с крыши дома рухнула на пенсионера с внуком

8 февраля на севере Москвы на отставного полковника упала глыба льда. 64-летний мужчина вел 4-летнего внука в детский сад, неподалеку от них шла мама ребенка.

У дома № 20 корпус 4 по улице Дубнинская с крыши сорвался кусок льда. Поняв, что беда неминуема, мужчина закрыл собой ребенка и весь удар пришелся на него.

Он потерял сознание на месте. Мальчик был в шоковом состоянии и долго не мог ни плакать, ни говорить.

Его тоже задело по касательной, льдина ударила ребенка по голове. Но дедушка спас жизнь крохе.

Дочка военного пенсионера оказалась фельдшером, и она оказала отцу первую помощь. Прибывшие врачи скорой забрали пострадавшего в больницу.

Как стало известно сайту mk.ru, сейчас мужчина в реанимации, у него диагностировали гематомы и сотрясение головного мозга. В сознание он не пришел.

Мальчика тоже было решено оставить в больнице, у него диагностировано сотрясение мозга. Его жизни ничего не угрожает.

Родственники пострадавших рассказали, что готовят судебный иск к коммунальщикам. По их словам, жильцы не раз просили почистить снег с крыши домов.

ОФИЦИАЛЬНО

Первый заместитель главы управы района Восточное Дегунино по вопросам строительства, ЖКХ и благоустройства Вадим Вартанов сообщил, что причиной образования наледи стала неверная конструкция балкона:

«Падение наледи произошло с девятого этажа балконной плиты квартиры, расположенной в многоквартирном доме с плоской кровлей по адресу: ул. Дубнинская, д. 20, корп. 4. В результате самостоятельного остекления и самовольного устройства непроектного металлического отлива произошло образование наледи на балконной плите».