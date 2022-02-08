В Москве школьника, просившего лишить мать родительских прав, вернули в семью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве подростка, который обратился в полицию с просьбой лишить родительских прав его мать, снова вернули в семью.

Пока 14-летний мальчик был в больнице с побоями, полицейские проверяли условия жизни в семье.

Тем временем мать школьника заявила, что в медучреждении сына удерживают насильно. А отказ от опекунства она подписала в участке под моральным давлением.

Источники в правоохранительных органах рассказали Life, что подросток сказал сотрудникам ПДН о своем желании вернуться в семью. Ему пошли навстречу, но пока атмосфера дома не изменилась.

Мать так и не устроилась на работу, а дети продолжают жить в ужасных условиях.

Что касается маму школьника, то ее описывают, как «своеобразного и эмоционально неустойчивого человека».

Женщина не так давно завела свой канал на YouTube, где рассказывает о постоянной слежке за ее детьми.

Эта история произошла в январе 2022 года. 14-летний школьник обратился в полицию, чтобы освободиться от 46-летней матери.

Семья живет в одной из комнат в трехкомнатной квартире на юго-западе столицы. В двух других комнатах живут посторонние люди, доли в квартире им продал отец мальчика. когда уходил из семьи.

Вместе с подростком живет его 13-летний брат, 22-летняя сестра. Живет семья на пособие в 17 тысяч рублей. Дети спят на полу, так как в комнате нет мебели, а мать не хочет работать.

Таких историй, к сожалению, хватает.

Ранее школьница Женя из подмосковной Балашихи заявила «360», что родная мама регулярно била ее за небольшие провинности. Сейчас девочка находится в социально-реабилитационном центре и надеется, что ее мать лишат родительских прав.

История Евгении похожа на другие, но с одной разницей - она смогла вырваться от своей мучительницы, сообщает RT.