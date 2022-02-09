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Общество9 февраля 2022 10:33

Поездки экс-губернатора Белозерцева оценили в 167000 рублей

В деле экс-губернатора Белозерцева появились новые обстоятельства
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Следствие считает, что две поездки бывшего главы Пензенской области с водителем Шпигеля является взяткой. Ранее, по мнению следствия, Белозерцев получил от главы компании "Биотэк" Бориса Шпигеля взятку в виде 20 миллионов рублей, часов, цена которых, по информации СМИ, около 6 миллионов рублей, и минивэн Мерседес. Общая сумма взятки, по официальной версии следствия, составляла 31 миллион рублей. В декабре 2021 года газета "Коммерсант» со ссылкой на источник сообщила, что в деле отсутствует тот самый минивэн.

По сообщению РИА «Новости», вместо минивэна следствие расценило взяткой поездки Белозерцева на предоставленном ему в пользование Mersedec Benz 350d 4MATIC с водителем. Поездки экс-губернатор совершал дважды в 2019 году - из Москвы в Петербург