Избиение дочки лидера группы Jah Division Герберта Моралеса в магазине попало на видео Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в магазине напали на дочку лидера группы Jah Division Герберта Моралеса. Посетитель торговой точки ударил девушку после словесной перепалки.

Все произошло 9 февраля. Людмила Моралес, внучка соратника Че Гевары, пришла в магазин за покупками. Возле одной из стоек с товаром у нее произошел конфликт с молодым человеком.

Перепалка оказалась записана на камеры видеонаблюдения и хотя слов не слышно, по жестам и резким движениям можно понять, что происходит конфликт.

В происходящее вмешивается сотрудница торговой точки. Женщина пытается унять посетителей, но парень настроен агрессивно.

Даже когда Людмила отходит в сторону, он преследует ее. Возле кассы хулиган бьет женщину по лицу.

После случившегося дочь музыканта обратилась за помощью к медикам. У нее сильный ушиб носа, сообщает Пятый канал.

Полицейские тоже оперативно подключились к ситуации и уже задержали хулигана. Им оказался 18-летний юноша. На него составили протокол об административном правонарушении.

По имеющейся информации, он был ранее судим за кражу.

Ранее в магазине "Пятерочка" в подмосковной Истре, где во время ограбления убили кассира, нет охраны. Об этом рассказал Life водитель транспортной компании, который доставляет товары в торговые точки сети.

Мужчина отметил, что в торговой сети давно отказались от услуг охранников и персонал сам отвечает за безопасность.

Четверо преступников уже задержаны. Из добычей стали 96 тысяч рублей.

Мужчины продумали нападение, вооружились бейсбольными битами и устроили ограбление.

Они ворвались в торговую точку, напали на директора и ее супруга, а также продавца-кассира, сообщает ФАН.