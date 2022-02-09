Избиение дочки лидера группы Jah Division Герберта Моралеса в магазине попало на видео
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Москве в магазине напали на дочку лидера группы Jah Division Герберта Моралеса. Посетитель торговой точки ударил девушку после словесной перепалки.
Все произошло 9 февраля. Людмила Моралес, внучка соратника Че Гевары, пришла в магазин за покупками. Возле одной из стоек с товаром у нее произошел конфликт с молодым человеком.
Перепалка оказалась записана на камеры видеонаблюдения и хотя слов не слышно, по жестам и резким движениям можно понять, что происходит конфликт.
В происходящее вмешивается сотрудница торговой точки. Женщина пытается унять посетителей, но парень настроен агрессивно.
Даже когда Людмила отходит в сторону, он преследует ее. Возле кассы хулиган бьет женщину по лицу.
После случившегося дочь музыканта обратилась за помощью к медикам. У нее сильный ушиб носа, сообщает Пятый канал.
Полицейские тоже оперативно подключились к ситуации и уже задержали хулигана. Им оказался 18-летний юноша. На него составили протокол об административном правонарушении.
По имеющейся информации, он был ранее судим за кражу.
Ранее в магазине "Пятерочка" в подмосковной Истре, где во время ограбления убили кассира, нет охраны. Об этом рассказал Life водитель транспортной компании, который доставляет товары в торговые точки сети.
Мужчина отметил, что в торговой сети давно отказались от услуг охранников и персонал сам отвечает за безопасность.
Четверо преступников уже задержаны. Из добычей стали 96 тысяч рублей.
Мужчины продумали нападение, вооружились бейсбольными битами и устроили ограбление.
Они ворвались в торговую точку, напали на директора и ее супруга, а также продавца-кассира, сообщает ФАН.