Собянин рассказал о превращении стадиона «Торпедо» в футбольную арену международного уровня

ФОК «Торпедо» был построен в прошлом году в рамках реконструкции одноименного стадиона. Фото М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Стадион «Торпедо» превратится в футбольную арену международного уровня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города 10 февраля осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс на юго-востоке столицы и рассказал о проекте реконструкции одноименного стадиона на улице Восточная.

Сергей Собянин отметил, что на месте бывших промышленных зон в районе Симоновской набережной сегодня создается современный жилой и спортивный кластер. Здесь идет большое строительство, которое позволит в будущем превратить территорию завода ЗИЛ в комфортное пространство для жилья и отдыха.

- Здесь строится жилой район, объекты соцкультбыта - поликлиники, школы, детские сады - и большой спортивный кластер, ядром которого будет стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова, знаменитый на всю страну и на весь мир, - рассказал Сергей Собянин. - Он будет сделан уже по современным стандартам, будет увеличено количество трибунного пространства, мест на этом стадионе. И он будет по-прежнему служить спортсменам Москвы. Кроме этого будет создано несколько тренировочных полей.

Для того, чтобы начать модернизацию стадиона, столичные власти построили на улице Восточной новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо». В него на время реконструкции перебазировались спортсмены, занимавшиеся на старой площадке. ФОК был сдан в эксплуатацию в 2021 году. В трехэтажном здании есть универсальный игровой зал, в котором можно проводить тренировки и соревнования по мини-футболу, баскетболу и волейболу. На втором этаже ФОКа расположены зал для бокса и тренажерный зал. На третьем этаже - зал для борьбы и тренажерный зал. Сейчас в физкультурно-оздоровительном комплексе тренируются около 700 воспитанников объединения «Юность Москвы», Центра олимпийской подготовки, Московской баскетбольной академии и спортивной школы олимпийского резерва №49.

- Город помимо этого также занимается строительством школы и, конечно, масштабной реконструкцией Симоновской набережной, переходящей в Крутицкую набережную, соединенную с набережной Марка Шагала. То есть в городе формируется новая транспортная магистраль, которая соединит с центром города вновь формируемые жилые районы. И мы получим еще первоклассную набережную для отдыха и прогулок москвичей, - рассказал Сергей Собянин, отметив, что в столице сформировался новый формат проектирования набережных – благоустроенная прогулочная зона без автомобильного движения.

Первый спортивный матч стадион «Торпедо» сможет принять уже в 2025 году. К этому времени строители закончат реконструкцию и благоустроят все тренировочные поля. Строительными работами занимается компания-инвестор «Инград». После реконструкции стадион «Торпедо» сможет принимать футбольные соревнования международного уровня. На нем также можно будет проводить турниры по регби в соответствии с требованиями Федерации регби России.

По проекту вместимость центральной арены стадиона будет увеличена на 1600 мест: на трибунах смогут разместиться около 15 тысяч болельщиков. На игровом поле появится искусственный газон. Рядом со стадионом построят одно полноразмерное и два малых тренировочных поля с искусственным покрытием уровня FIFA Quality Pro. Кроме того, в инфраструктуру стадиона органично впишутся музей футбольного клуба «Торпедо Москва», магазин клубной атрибутики и помещения, предназначенные для детской футбольной академии «Торпедо».