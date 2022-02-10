В Одинцове родители назвали сына Космос Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каких только имен не выдумывают родители для своих наследников. Сегодня они ограничены только полетом собственной фантазии, вот и стараются от души.

В подмосковном Одинцове недавно появился на свет, казалось бы, обычный мальчик, но, быть как все ему явно не грозит. А все благодаря маме, папе и их страстному увлечению.

Кроха получил имя Космос. Согласитесь, теперь трудно затеряться на площадке или в детском саду среди Иванов, Максимов и Тимофеев.

И если многие сомневались, что намерения семейства самые серьезные, то напрасно – сотрудники отдела №3 Межрайонного управления ЗАГС по Одинцовскому городскому округу и городскому округу Краснознаменск уже успели выдать родителям документ о рождении Космоса.

В графе отец у Космоса значится Алексей, мама тоже носит обычное имя, а вот Космосу Алексеевичу явно повезло, будем надеяться, что мальчик оценит решение родителей. А возможно даже станет космонавтом.

Кстати, по итогам 2021 года в рейтинг самых популярных имен вошли Иустина, Эстер, Вирсавия, Ия, Рувим, Энди, Эдиль, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Надо сказать, что у Космоса есть серьезная конкуренция. В Пензе подрастает Маркетинг. Отец мальчика Дмитрий заявил «360», что дело в его будущем успехе и патриотизме.

Что касается самых популярных имен, то в прошлом году мальчиков чаще всего называли Александром, а девочек - Софиями (Софьями). А последние 20 лет самые популярные именами мальчиков стали Александр, Михаил, Дмитрий, Иван, Даниил и Артем. Для девочек выбирали имена Алиса, Ева, Виктория, Полина, Варвара, Александра и Анастасия, сообщает "Москва 24".