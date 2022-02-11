На территории "Флакона" открылась выставка "WOW 3. О технологиях, искусстве и улыбке"

Посетители смогут познакомиться с новейшим изобретением инженеров и дизайнеров Oral-B

В Москве на территории дизайн-завода "Флакон" состоялось долгожданное открытие "WOW 3. О технологиях, искусстве и улыбке". Посетить интерактивную выставку можно до 14 февраля.

Все гости выставки смогут получить нечто необычное - предсказание от искусственного интеллекта. Также дарит посетителям уникальную возможность устроить футуристичный фотосет и познакомиться поближе с новейшим изобретением инженеров и дизайнеров Oral-B - инновационной электрической зубной щеткой Oral-B iO.

Здесь каждый сможет вживую соприкоснуться с инноваций, которая стремительно меняет жизнь к лучшему, делая привычные вещи проще, приятнее и удобнее. Выставка на территории "Флакона" "WOW 3. О технологиях, искусстве и улыбке" расскажет гостям о том, как гармония технологий, красоты и комфорта способна преобразить повседневность в самое настоящее произведение искусства.

К слову, если вы раздумываете о том, какой подарок сделать себе или близким накануне праздников, выставка поможет вам принять решение. Все желающие смогут познакомиться с электрической зубной щеткой iO. Не просто посмотреть на нее, но и узнать, как она работает и в чем ее ключевые преимущества, включая искусственный интеллект, магнитный привод, интерактивный цветной дисплей, визуальный таймер и интеллектуальный датчик давления.

Также 12 февраля с 13:00 до 14:00 в технологичном пространстве состоится мастер-класс по созданию трендового контента для соцсетей. Это отличный шанс для всех, кто хочет узнать секреты, как снимать вовлекающие Reels, планировать ленту и продвигать свою страницу в Instagram. Рассказывать об этом посетителям будет актриса и блогер Анна Цуканова-Котт.

Еще одной "фишкой" выставки Oral-B станет розыгрыш электрической зубной щетки Oral-B iO.

- При разработке Oral-B iO для нас важно понимть, что чувствует, о чем думает человек и что ему нужно в процессе ежедневной чистки зубов. Мы стремились создать технологичное устройство, которое будет учитывать индивидуальные особенности каждого человека и дарить несравненное ощущение чистоты, - рассказал Роман Медведев, вице-президент категории "Уход за полостью рта" P&G в Восточной Европе.

Также он добавил, что выпуск Oral-B iO стал самым грандиозным достижением бренда за последние 10 лет.