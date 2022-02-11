Собянин: С понедельника начнем увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках

"С понедельника начнем увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках", - сообщил Сергей Собянин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С понедельника, 14 февраля, объем плановой помощи в московских поликлиниках будет увеличен, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам главы города, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице позволяет это сделать.

- Учитывая, что последние дни число обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину начало сокращаться, с понедельника начнем увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках, - написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Мэр города сообщил, что пик заболеваемости штаммом «омикрон» в городе пройден. Москва перенесла волну также, как и большинство европейских столиц – за 3-4 недели.

- На прошлой неделе количество новых случаев COVID уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учета. Заболеваемость продолжает снижаться, - отметил глава столицы.

Особый акцент будет сделан на плановую помощь пожилым людям: с 14 февраля врачи начнут посещать пациентов с коронавирусом старше 65 лет вне зависимости от тяжести течения болезни.

- Появляется возможность уделять больше внимания пациентам, которые нуждаются в особой заботе: москвичам старше 65 лет. В случае заболевания ковидом врачи будут посещать их на дому независимо от тяжести течения болезни, что, конечно, обеспечит более комплексный подход к ведению таких пациентов, особенно с учетом сопутствующих патологий, - подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что медики столицы – врачи, медсестры и администраторы - справились с нагрузкой и вновь доказали свою готовность к самым сложным вызовам по защите жизни и здоровья жителей города. С середины января, в течение трех недель московские поликлиники работают в экстремальном режиме. Только за прошедшую неделю медицинские работники 780 тысяч раз проконсультировали больных ОРВИ и ковидом (это прием, консультации, диагностика). В конце января этот показатель доходил до 800 тысяч.

- Это – рекордные цифры за всю историю городского здравоохранения, - отметил Сергей Собянин.

Во всех поликлиниках города созданы специальные отделения для приема пациентов с симптомами ОРВИ. В них посменно работают почти три тысячи дежурных врачей и еще столько же медсестёр и администраторов. Кроме того, впервые во всех городских поликлиниках появились телемедицинские подразделения, оказывающие пациентам дистанционную помощь.

По данным на 11 февраля в Москве за минувшие сутки выявлено 2040 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Врачи госпитализировали 807 человек, сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Скончался 61 пациент с подтвержденным коронавирусом и диагнозом «пневмония». От коронавирусной инфекции вылечились еще 3558 пациентов. Число выздоровевших за все время пандемии в столице выросло до 861 916 человек.