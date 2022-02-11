Раненый ножом в школе в Мытищах шестиклассник пришел в себя и начал дышать Фото: Константин КОЛПАКОВ

Конфликт между школьниками произошел в образовательном учреждении в подмосковных мытищах.

Пострадавший – гражданин Киргизии, обидчик приехал из Чечни. 10 февраля, когда произошла поножовщина, рамки металлоискателя на вход в школу не работали и потому 12-летний приезжий с Кавказа смог пронести нож.

Как стало известно сайту mk.ru, класс, в котором учатся подростки, ранее был коррекционным. Алтынбек учился в нем с самого начала, а вот Тамерлан присоединился в начале этого учебного года.

Родители Антынбека трудятся в сфере ЖКХ, а отец Тамерлана занимается бизнесом – у него пилорама в тверской области. Мужчина также известен тем, что был замешан в стрельбе в ресторане «Олива», которая произошла в 2015 году. За это он отсидел более пяти лет. Все это время сын находился в Чечне, а два года назад, после освобождения мужчины, семья перебралась в Московскую область.

Из-за чего случился конфликт между мальчишками, понять сложно. Поссорились на пустом месте и теперь один из них тяжело ранен.

Одноклассники сразу же рассказали, что Тамерлан хвастался, мол, нож ему подарил отец. Но потом стал отрицать, уверял, что нашел на улице и носил с собой как трофей.

Отец подростка тоже уверяет, что не делал сыну таких подарков.

- Кто бы там ни был виноват, я себя чувствую виноватым так как мой сын на ногах, а тот мальчик в больнице. Я проведу с сыном работу, мы общались с родителями пострадавшего и еще поедем в больницу, — пояснил отец Тамерлана.

Родители Алтынбека подтверждают, что на связи с семьей Тамерлана и зла не держат. Понимают, что между мальчишками могло произойти всякое.

Алтынбеку провели две операции, после которых врачи смогли отключить его от специальной аппаратуры, теперь он дышит самостоятельно.

Что касается отключенных рамок металлоискателя, то сотрудники охраны — ЧОП «Арсенал», с которым был заключен контракт в декабре прошлого года, поясняют, что с оборудованием есть проблемы.

Оно пока отключено по двум причинам: во-первых, не было четких указаний от руководства школы. А во-вторых, школу обратилась группа родителей учащихся, называющих себя «матерями Руси». Они заявили, что приборы опасны для детей, так как будут их облучать и пригрозили обратиться в прокуратуру и другие инстанции.

Активистам предоставили все документы и сертификаты, доказывающие что рамки безопасны. А пока «матери Руси» их изучали, а оборудование стояло отключенным, в школе произошло ЧП.