Коммунальщики продолжают очищать крыши от снега и наледи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нынешняя зима в Москве стала самой снежной за последние четыре года. Уже к середине февраля уровень выпавшего снега побил рекорд и достиг 160 сантиметров. Для сравнения, в прошлом году за тот же самый период прирост снежного покрова в столице составил 106 сантиметров, а в 2020 году – только 44 сантиметра.

- Эта зима уже стала самой снежной за последние четыре года. С начала зимнего периода прирост снега составил до 160 см при годовой норме в 1,5 метра, - говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

Коммунальные службы этой зимой работали в авральном режиме: каждый сильный снегопад заваливал улицы и дороги города снежными сугробами. По словам специалистов комплекса городского хозяйства Москвы, в столице продолжаются работы по очистке от наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий и козырьков. Для этого мобилизованы 2,9 тысячи бригад кровельщиков и около 500 автовышек. Ежедневно на улицах города дежурят 300 бригад и около 290 единиц спецтехники ГУП «Мосводосток». Рабочие прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы, чтобы вода от таящих сугробов беспрепятственно стекала с мостовых под землю. Коммунальщики следят за ситуацией и оперативно реагируют на сообщения москвичей о больших лужах и скоплениях воды.

Зимой коммунальные службы города выстраивают свою работу по сводкам погоды. Информация о снегопаде в Москве поступает заранее, и в соответствии с ней коммунальщики начинают готовиться к работе. Для уборки и очистки улиц от снега выводится спецтехника, выделяются запасы противогололедных материалов, для каждой бригады назначаются зоны по очистке. Уборка начинается после того, как на улицы выпадет 5 сантиметров снега либо же непосредственно после снегопада. В первую очередь сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы расчищают самые оживленные дороги, транспортные узлы и подъезды к жизненно важным объектам, чтобы движение на этих магистралях не было парализовано.

Уборку дворов коммунальщики начинают, когда на тротуары выпадает 2 сантиметра снега. А в сильные снегопады дворы жилых домов расчищаются после каждых 5 сантиметров снежного покрова. Если уровень снега на тротуарах пополняется на 1-2 сантиметра в час, на уборку дворникам отводится не более четырех часов. В первую очередь коммунальщики расчищают тротуары, дорожки к подъездам, школам, детским садам, поликлиникам, территорию вокруг остановок общественного транспорта и других социальных объектов.

Собранный снег в Москве утилизуют - вывозят на снегоприёмные пункты и полигоны либо растапливают в специальных «станциях снеготаяния». Такие станции не только топят снег, но и безопасно фильтруют талую воду от мусора.