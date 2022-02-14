Москва
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 февраля 2022 16:42

В Москве воспитательница детского сада воровала у малышей золотые цепочки и крестики

Вычислить злодейку помогла 3-летняя малышка
Елена АКИМОВА
Комментарии (19)Комментарии (19)(19)
В Москве воспитательница детского сада воровала у малышей золотые цепочки и крестики

В Москве воспитательница детского сада воровала у малышей золотые цепочки и крестики

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве воспитательница детского сада попалась на том, что воровала у детей золотые цепочки и крестики. Причем делала это сотрудница дошкольного учреждения несколько лет подряд.

Как стало известно сайту mk.ru, вывести 52-летнюю воспитательницу на чистую воду помогла 3-летняя девочка. Малышка потеряла цепочку буквально через две недели, как начала ходить в садик.

Обнаружив пропажу, мама первым делом обратилась к воспитательнице, спросила не находила ли она ценную вещь. Ответ был отрицательным, да и что спросишь с ребенка? Но спустя непродолжительное время другая мама поделилась похожей историей.

В итоге благодаря сарафанному радио выяснили, что начиная с сентября семь детей потеряли золото. Все малыши - ясельного возраста, и поэтому не могли объяснить, как лишились украшения.

Стало понятно, что в садике завелся вор. Тогда мамы стали выяснять детали у малышей, и одна девочка смогла объяснить, что крестик сняла воспитательница.

Полицейским сотрудница детского сада призналась, что давно промышляла подобными делами, а золото относила в ломбард. Там удалось обнаружить некоторые пропавшие с детей изделия.

Примечательно, что женщина работала в детском саду пять лет и все эти годы родители жаловались, что дети регулярно теряют крестики и цепочки.