В Москве воспитательница детского сада воровала у малышей золотые цепочки и крестики Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве воспитательница детского сада попалась на том, что воровала у детей золотые цепочки и крестики. Причем делала это сотрудница дошкольного учреждения несколько лет подряд.

Как стало известно сайту mk.ru, вывести 52-летнюю воспитательницу на чистую воду помогла 3-летняя девочка. Малышка потеряла цепочку буквально через две недели, как начала ходить в садик.

Обнаружив пропажу, мама первым делом обратилась к воспитательнице, спросила не находила ли она ценную вещь. Ответ был отрицательным, да и что спросишь с ребенка? Но спустя непродолжительное время другая мама поделилась похожей историей.

В итоге благодаря сарафанному радио выяснили, что начиная с сентября семь детей потеряли золото. Все малыши - ясельного возраста, и поэтому не могли объяснить, как лишились украшения.

Стало понятно, что в садике завелся вор. Тогда мамы стали выяснять детали у малышей, и одна девочка смогла объяснить, что крестик сняла воспитательница.

Полицейским сотрудница детского сада призналась, что давно промышляла подобными делами, а золото относила в ломбард. Там удалось обнаружить некоторые пропавшие с детей изделия.

Примечательно, что женщина работала в детском саду пять лет и все эти годы родители жаловались, что дети регулярно теряют крестики и цепочки.