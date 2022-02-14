Мособлдума рассмотрит закон о льготе на транспорт для семей, воспитывающих детей-инвалидов Фото: Иван МАКЕЕВ

В пресс-службе Московской областной думы сообщили, что в рамках 17 февраля 2022 года будет рассмотрен законопроект о льготе на транспортный налог для семей, воспитывающих детей-инвалидов.

"После общения с жителями и анализа правоприменительной практики, выяснили, что семьи, где есть дети инвалиды, нуждаются в льготе, которая будет предоставляться именно одному из родителей, опекунов или попечителей", - цитирует председателя регионального парламента Игоря Брынцалова РИАМО.

Сообщается, что всего в повестку заседания внесено около 20 вопросов.

Ранее стало известно, что более 200 жителей Подмосковья получили выплаты на покупку технических средств реабилитации. Уточняется, что услугу могут получить лица с I, II, III группами инвалидности, а также дети-инвалиды с рекомендациями по индивидуальной реабилитации, передает ОТР.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов вне очереди. Так, дети-инвалиды и их сопровождающие будут обслуживаться вне очереди в магазинах, кафе и социальных учреждениях.