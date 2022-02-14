Жителям московского региона пообещали аномальное тепло до начала марта Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жителям центральной части страны синоптики обещают аномальное тепло и задержится оно как минимум до начала марта.

В Москве и Московской области столбики термометров уверенно поползут вверх, после 20-го февраля потепление станет особенно заметно.

В итоге, по самым скромным подсчетам, по итогам последнего зимнего месяца температура воздуха в регионе превысит климатическую норму на четыре градуса. На предстоящей неделе показатели будут приближены к рекордным, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Первая половина недели обойдется без осадков, до +4 градусов в дневные часы. Со среды стоит готовится к снегопадам и дождям. Характер погоды поменяется, станет пасмурно.

К выходные разыграется сильный ветер. Порывы будет достигать восемнадцати метров в секунду. Атмосферное давление на двадцать пунктов упадет ниже нормы.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с «360» отметила, что это потепление нельзя назвать внезапным и резким — оно длится достаточно долго. Сейчас приходят воздушные массы с Атлантики, а так как океан теплее континента в зимнее время, то и температурный фон держится выше нормы.

Но рассчитывать на скорую весну не приходится.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с Москвой 24 призвал москвичей не ждать наступления ранней весны, а причина - снегопады.

Из-за теплой погоды в Москве высота снежного покрова уменьшилась на 10 сантиметров по сравнению с началом февраля и теперь составляет не 49, а 39 сантиметров. Так что таять ему еще долго, заключил метеоролог в беседе с "Москвой 24".