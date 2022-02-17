Отец отравившегося гашишем 11-месяцного мальчика объяснил, как все произошло Фото: Анна КОЛПАКОВА

В Москве 11-месячный мальчик отравился гашишем. Отец ребенка рассказал, как все произошло и отметил, что не считает себя виноватым в ситуации. По его словам, сын облизал зажигалку с прикрепленной таблеткой.

ЧП случилось утром 16 февраля. 29-летний отец ребенка собирался на работу, в этот момент малыш проснулся и стал будить маму. Чтобы выкроить для супруги несколько минут сна, родитель забрал мальчика в соседнюю комнату и отпустил ползать по полу.

Как стало известно сайту mk.ru, там ребенок и нашел валявшуюся за креслом зажигалку. Поняв, что малыш подозрительно притих, папа поспешил в комнату и застал сына облизывающего зажигалку.

На торце устройства он увидел некое вещество размером с половину таблетки, внешне очень похожее на гашиш. Родитель поторопился промыть ребенку рот и, убедившись, что с ним все в порядке, отправился на работу.

А спустя два часа перепуганная мать заметила, что малыш резко стал вялым. Женщина позвонила мужу и тот, сопоставив факты, велел вызывать скорую.

Прибывшие врачи промыли ребенку желудок и сообщили о происшествии в полицию. Уже стражам порядка мужчина пояснил, что возможно зажигалка осталась у него в квартире после новогодних праздников.

31 декабря большой компанией молодые родители ходили в ночной клуб и там кто-то из друзей попробовал гашиш. Каким образом зажигалка и таблетки оказалась дома – никто не знает.

Сейчас здоровью малыша ничего не угрожает. Ребенка спасло то, что он не успел проглотить всю таблетку.