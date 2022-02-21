Штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев открылся в Москве на базе «Мосволонтера»

Эвакуированных граждан Донбасса доставляют в Россию на автобусах и размещают в пунктах временного пребывания. Фото: REUTERS

В Москве в ресурсном центре «Мосволонтер» (по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1) начался прием гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Еще 11 пунктов сбора гуманитарной помощи были открыты в коворкинг-центрах НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы (их адреса можно найти на сайте).

Внести свой вклад могут все желающие: в качестве гуманитарной помощи на пунктах сбора принимаются продукты питания, товары первой необходимости, предметы личной гигиены и одноразовая посуда. В особой поддержке нуждаются и дети: для них можно принести игрушки, канцтовары и книги.

Все товары должны быть новыми, в неповрежденной упаковке с этикетками, а продукты – с длительным сроком хранения и с действительным сроком годности. В качестве помощи можно привезти бутылки с водой (емкостью от о,5 до 25 литров), упаковки с сухим детским питанием, чай, сахар, муку, крупы, консервы, товары личной гигиены – от зубной пасты и мыла до зубных щеток и средств женской гигиены, детских подгузников и влажных салфеток. Кроме того, можно принести новые полотенца и постельные принадлежности (подушки, одеяла и простыни).

Штаб приема гуманитарной помощи в ресурсном центре «Мосволонтер» открыт ежедневно с 10 до 19 часов. Москвичи также могут присоединиться к добровольческой акции #МыВместе и стать волонтером по сбору гуманитарной помощи. Все вопросы можно задать по телефону горячей линии +7 800 200-34-11.

Напомним, эвакуация мирных жителей из Донбасса началась 18 февраля из-за усиленных обстрелов территорий ДНР и ЛНР. О том, что женщинам, детям и пожилым людям необходимо переехать в более безопасное место, объявили руководители Донецкой и Луганской республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Президент России Владимир Путин распорядился принять и обустроить беженцев и выделить каждому по 10 тысяч рублей. Эвакуированных граждан доставляют в Россию на автобусах и размещают в пунктах временного пребывания на территории Ростовской области и других субъектов РФ. О готовности принять у себя людей, эвакуированных из ДНР и ЛНР, заявили около 30 регионов России.