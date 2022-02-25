В Москве девушка упала на рельсы в метро и чудом выжила Фото: Дарья КОЛПАКОВА

В московском метро 25 февраля произошло ЧП. На рельсы упала студентка колледжа. Девушка чудом осталась жива, она смогла остаться невредимой под проезжающим поездом.

Как стало известно сайту mk.ru, 16-летняя студентка ехала на занятия. Девушка зашла в подземку на станции «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии и доехала до станции «Верхние Лихоборы». Так ее ждал друг. Выйдя на платформу, она отправила парню сообщение, что ждет его в метро. А спустя минуту упала на рельсы перед поездом, который выезжал из тоннеля.

Она попала между рельсами и не задела контактный, то есть тот, который под напряжением. Машинист сразу же предпринял попытку остановить состав, но сделать это быстро не получилось. Несколько вагонов успели проехать над студенткой.

Пассажирку вытащили из-под поезда в бессознательном состоянии. С закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга ее госпитализировали в медучреждение.

Родственники девушки пояснили полицейским, что никаких жалоб у студентки не было. Но пострадавшая наблюдалась у психиатра.