В Москве скончался подросток, найденный в реке в Тушине Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве умер подросток, которого 25 февраля нашли на дне деривационного канала в районе Тушино.

Около 15.00 дня в районе Западного моста мальчишки провалились под лед. Изначально сообщалось, что они уронили на лед какой-то предмет и решили спуститься, чтобы поднять его. Но поверхность не выдержала веса школьников, и оба оказались в воде.

Одного из них удалось вытащить из воды почти сразу, его с переохлаждение доставили в детскую больницу.

Второго отыскали примерно через час. Его нашли в 16.50 на дне канала.

Школьник был в состоянии клинической смерти, но, как говорят спасатели, в холодной воде шансы на реанимацию увеличиваются. Мальчика доставили в больницу, сообщают "Новые известия".

Вечером прокуратура Москвы в Telegram-канале сообщила, что спасти подростка не удалось. Он скончался в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели школьника. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».