Собянин: мы сделаем все необходимое для нормального функционирования города

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Собянин вечером 1 марта обратился к москвичам с просьбой не поддаваться на возможные провокации. Мэр столицы подтвердил, что все городские программы будут реализованы, и развитие Москвы продолжится. Об этом глава города написал в своем блоге на персональном сайте.

Сергей Собянин сообщил, что столичные предприниматели сейчас подвергаются беспрецедентному психологическому давлению - «городской бизнес кошмарят». Сайты московских предприятий, в том числе магазинов, ресторанов и гостиниц, не поддержавших призывы в пользу Украины, подвергаются хакерским атакам. На них сыплются угрозы, фейки и жалобы. Многим руководителям и владельцам предприятий угрожают расправой и даже убийством. По словам Сергея Собянина, большая часть этих атак направляется из-за рубежа.

- Большая часть этого информационного потока идет из-за границы, ботами. На сайты организаций и учреждений идут беспрерывные ddos-атаки. С взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. По телефонам граждан идет настоящая психическая информационная атака, - рассказал мэр Москвы.

Сергей Собянин предупредил, что за всем этим стоят профессионалы и крупные системные структуры. Психологические атаки идут на фоне экономических санкций, направленных не столько против безопасности государства, сколько против простых граждан.

- Мы сделаем все необходимое - обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей. Прошу не поддаваться на призывы провокаторов. Они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, который мы не так давно наблюдали в том же Казахстане, - написал глава города.

Мэр столицы предупредил, что попытки организации уличных беспорядков будут пресекаться.

- Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет, - подчеркнул Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что Москва не раз сталкивалась со сложными временами и всегда благополучно переживала их.

- Так будет и в этот раз, - отметил мэр.

Ранее, 28 февраля, в результате ddos-атак перестали работать сайты крупнейших российских СМИ, в том числе агентства ТАСС, «Известий» и «Коммерсанта». Хакерским атакам подвергся портал Госуслуг. О попытке дестабилизировать их работу сообщили многие компании, среди них - «Роскосмос», РЖД, видеосервис Megogo и другие.