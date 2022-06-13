Производство, жилые дома и парки: что ещё появится в бывшей промзоне «Автомоторная», рассказал вице-мэр Владимир Ефимов

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В Москве стартует крупнейший проект комплексного развития территорий (КРТ). На заседании президиума столичного правительства одобрена реорганизация участка в 77 гектаров в бывшей промзоне «Автомоторная» на севере города. По проекту «Индустриальные кварталы» в Головинском районе рядом с усадьбой «Михалково» разместится современный комфортный район. Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в проект планируется вложить более 300 миллиардов рублей.

«Ежегодный бюджетный эффект превысит 4,4 миллиарда рублей, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Реализация этого проекта даст городу более 10 тысяч новых рабочих мест».

Сейчас неухоженный участок представляет собой унылое зрелище - вокруг сплошь склады и автомастерские. Но скоро вместо них появится более 1,9 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, около 671 тысячи квадратных метров отдадут под общественно-производственную застройку, в которую включат также учреждения образования, здравоохранения, спорта, культуры.

«Более 1,2 миллиона квадратных метров выделено для строительства жилья, - уточнил глава ведомства. - Кроме того, около восьми гектаров в проекте выделено под зеленые пространства: парки, скверы, аллеи».

Напомним, рядом с новым индустриальным кварталом находятся красивые места вдоль реки Лихоборка.

Всего по проекту «Индустриальные кварталы» после масштабной реорганизации заброшек в столице дополнительно появятся порядка 550 тысяч рабочих мест. Инвестиции в целом потянут на семь триллионов рублей. А бюджет города пополнится примерно на три триллиона рублей.