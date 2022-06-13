В понедельник в Москве ожидаются грозы и до 25 градусов тепла. Фото: Иван МАКЕЕВ

В столичном регионе 13 июня ожидаются грозы, днем до 25 градусов тепла. В связи с возможными грозами синоптики объявили о желтом уровне погодной опасности.

«23..25°. Переменная облачность. Кратковременный дождь. Местами гроза», - говорится в прогнозе Гидрометцентра. Ветер ожидается южный, 6-11 метров в секунду.

Погода в Центре России на следующей неделе будет летней, соответствующей климатической норме, с повышенной вероятностью гроз, отмечает Фобос.

Ранее сообщалось, что начало купального сезона в Москве возможно уже в предстоящие выходные.