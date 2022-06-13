На Борисовском пруду в Москве спасли тонувшего мужчину

В Зеленограде на озере Школьное вытащили из воды девушку, которая звала на помощь. Фото: ЧСтные новости Москвы

В Москве 12 июня спасли двух человек, тонувших в столичных водоемах, сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Так, из Борисовского пруда, с двухметровой глубины, на расстоянии около 25 метров от берега извлекли мужчину 1989 года рождения. После осмотра врачами он был отправлен в больницу.

А в Зеленограде на озере Школьное девушка звала на помощь, а потом скрылась под водой. В 70 метрах от берега ее удалось поднять на борт катера. После оказания помощи пострадавшая от госпитализации отказалась.

Спасатели рекомендуют не переоценивать свои силы и не купаться в еще не прогревшейся воде. Ранее сообщалось, что начало купального сезона возможно в Москве не раньше 18-19 июня.