Владимир Ефимов: московские производители одежды почти вдвое увеличили поставки товаров за I квартал 2022 года

Работающие на территории столицы предприятия легкой промышленности пользуются городскими мерами поддержки. Фото: mos.ru

За первые три месяца 2022 года производители Москвы отгрузили одежды на 91,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил зам мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Отметим, что сейчас известные российские бренды в столице производят одежду и обувь, выпускают спецодежду, а также нетканые материалы, которые широко применяются в медицине, строительстве, нефтегазовой и химической отраслях.

«В столице работают 211 предприятий легкой промышленности, в том числе 13 крупных фабрик. Там трудоустроены 18,7 тысячи человек. За первые три месяца этого года производители одежды отгрузили товаров на 11,4 миллиарда рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2021-го. Кроме этого, они увеличили выпуск продукции на 8,4%», – уточнил Владимир Ефимов.

Также за первый квартал этого года более чем на треть выросло производство своих товаров текстильные предприятия. Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что городские производители за три месяца этого года изготовили более 342 тысяч пар обуви, почти 157 тысяч комплектов спецодежды и 342 тысячи квадратных метров нетканых материалов.

Отметим, что работающие на территории столицы предприятия легкой промышленности пользуются городскими мерами поддержки. Например, ощутимые налоговые льготы производители получают благодаря присвоению статуса «промышленного комплекса». Преференцией пользуется в том числе швейное предприятие «Большевичка», которое специализируется на выпуске мужских костюмов и верхней одежды. В рамках антикризисных мер промышленные компании могут арендовать землю в Москве за 1 рубль в год для создания новых или расширения существующих производств. Льготная ставка распространяется на весь срок действия договора аренды.

Кроме этого, в марте по решению мэра Москвы Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства выделили 10 миллиардов рублей на компенсацию ставок по кредитам для промышленников на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, реализацию инвестиционных проектов и покупку оборудования. Эксперты отмечают, что в городе действует мораторий на индексацию арендных ставок для предприятий, размещенных на территории особой экономической зоны «Технополис “Москва”».