МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре и грозе в Москве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие часы в Москве ожидаются дожди, грозы с порывами ветра до 15 м/с, сообщили 13 июня в столичном управлении МЧС.

«С 13 до 21 часа 13 июня по городу Москве ожидается гроза, кратковременный дождь», - говорится в предупреждении.

При грозе автомобилистам рекомендуется избегать внезапных маневров на дорогах, парковать машины вдали от деревьев.

Ранее сообщалось, что желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье. В Павловско-Посадском городском округе высока пожарная опасность.