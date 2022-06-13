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Общество13 июня 2022 9:26

МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре и грозе в Москве

Водителям рекомендуют избегать внезапных маневров
Дмитрий ВОРОНИН
МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре и грозе в Москве.

МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре и грозе в Москве.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие часы в Москве ожидаются дожди, грозы с порывами ветра до 15 м/с, сообщили 13 июня в столичном управлении МЧС.

«С 13 до 21 часа 13 июня по городу Москве ожидается гроза, кратковременный дождь», - говорится в предупреждении.

При грозе автомобилистам рекомендуется избегать внезапных маневров на дорогах, парковать машины вдали от деревьев.

Ранее сообщалось, что желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье. В Павловско-Посадском городском округе высока пожарная опасность.