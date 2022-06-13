Мастер-наездник умер после скачек на московском ипподроме. Фото: пресс-служба АО Российские ипподромы.

Мастер-наездник Вадим Шеховцов умер после скачек на Центральном московском ипподроме, сообщает пресс-служба АО Российские ипподромы. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Шеховцов 12 июня финишировал вторым в очередном заезде на ипподроме, где активно боролся за лидерство. После этого наездник выпустил из рук вожжи и выпал из качалки прямо на призовой дорожке.

Мужчине было 53 года, спасти его не удалось.

Шеховцов работал на Центральном московском ипподроме с 1986 года, в последние десять лет был бригадиром одного из отделений ипподрома.