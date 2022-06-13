Людей эвакуировали из отделения почты из-за боекомплекта в посылке.
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Из почтового отделения в центре Москвы эвакуировали посетителей. Там обнаружили боекомплект в почтовом отправлении, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.
14 человек покинули отделение в Краснопрудном переулке. Отмечается, что боекомплект обнаружен в посылке.
По данным СМИ, на месте уже работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в праздничные дни городские службы Москвы работают в усиленном режиме.