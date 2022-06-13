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Общество13 июня 2022 10:07

Людей эвакуировали из отделения почты из-за боекомплекта в посылке

Как сообщают СМИ, на место вызвали саперов
Дмитрий ВОРОНИН
Людей эвакуировали из отделения почты из-за боекомплекта в посылке.

Людей эвакуировали из отделения почты из-за боекомплекта в посылке.

Фото: МВД Медиа

Из почтового отделения в центре Москвы эвакуировали посетителей. Там обнаружили боекомплект в почтовом отправлении, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

14 человек покинули отделение в Краснопрудном переулке. Отмечается, что боекомплект обнаружен в посылке.

По данным СМИ, на месте уже работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в праздничные дни городские службы Москвы работают в усиленном режиме.