Собчак считает, что форма сотрудников бывшего «Макдональдса» выглядит опрятнее. Фото: Андрей АБРАМОВ

Ксения Собчак оценила форму сотрудников общепита «Вкусно - и точка», начавшего работу накануне, 12 июня. Об этом она высказалась в своем телеграм-канале.

«Ну вот тут, справедливости ради, выглядит лучше, чем было. Опрятнее как-то», - написала Собчак, комментируя кадры видео, на которых персонал работает в белых рубашках с короткими рукавами, а также серых брюках или юбках.

Ранее сообщалось, что бывшим сотрудникам «Макдональдса» выдали форму черного цвета.

«Вкусно - и точка» - новое название сети ресторанов быстрого питания «Макдональдс», выкупленной российским бизнесменом Александром Говором. Накануне начали работу 15 заведений. Рядом с рестораном у метро «Пушкинская» собрались сотни людей. 13 июня сеть открыла новые рестораны. Все они пока расположены в московском регионе.