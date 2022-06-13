Московский врач рассказал о разумной дозе клубники. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сезонная клубника является отличным заменителем сахара, а также источником витамина C, рассказал «Вечерней Москве» нутрициолог Семен Лавриненко. При этом хронически злоупотреблять витаминизацией тоже не стоит.

Говоря о полезных свойствах красной ягоды, специалист отметил, что помимо замены сахара и утоления жажды клубника натуральным способом удовлетворяет спрос организма на витамин С. Отмечается, что необходимую взрослому организму суточную долю в 45 миллиграммов аскорбиновой кислоты в сутки вполне удовлетворяют 100-150 граммов клубники.

Следовательно, хотя разовое переедание клубники вреда организму не принесет, не стоит забывать, что помимо недостатка витаминов, бывает их переизбыток.

Ранее KP.RU писал, что в этом году урожай подмосковной клубники может увеличиться на треть.