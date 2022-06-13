Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 июня 2022 14:30

Московский врач рассказал о разумной дозе клубники

Нутрициолог назвал суточную норму ягоды, которую стоит съедать
Дмитрий ВОРОНИН
Московский врач рассказал о разумной дозе клубники.

Московский врач рассказал о разумной дозе клубники.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сезонная клубника является отличным заменителем сахара, а также источником витамина C, рассказал «Вечерней Москве» нутрициолог Семен Лавриненко. При этом хронически злоупотреблять витаминизацией тоже не стоит.

Говоря о полезных свойствах красной ягоды, специалист отметил, что помимо замены сахара и утоления жажды клубника натуральным способом удовлетворяет спрос организма на витамин С. Отмечается, что необходимую взрослому организму суточную долю в 45 миллиграммов аскорбиновой кислоты в сутки вполне удовлетворяют 100-150 граммов клубники.

Следовательно, хотя разовое переедание клубники вреда организму не принесет, не стоит забывать, что помимо недостатка витаминов, бывает их переизбыток.

Ранее KP.RU писал, что в этом году урожай подмосковной клубники может увеличиться на треть.