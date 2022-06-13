В Серебряном Бору надувная лодка наехала на утиный домик, трое чуть не утонули. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Надувная лодка столкнулась в воскресенье 13 июня с плавучим утиным домиком в Серебряном Бору. В результате три человека оказались в воде, а домик полностью разрушился, сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили в 200 метрах от берега троих мужчин, держащихся за поврежденное плавсредство.

В Серебряном Бору надувная лодка наехала на утиный домик, трое чуть не утонули. Фото: ЧСтные новости Москвы

Пострадавших подняли на борт катера и доставили на сушу. Медпомощь им не потребовалась.

О том, как отреагировали на случившееся утки, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в водоемах Москвы спасли женщину и мужчину.