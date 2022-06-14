Ефимов: В бывшей промзоне на северо-востоке столицы появятся предприятия, жилье, спорткомплекс и храм

Скоро в этих местах появятся современные комфортные кварталы. Фото: stroi.mos.ru

Склады, гаражи и автосервисы - так сейчас выглядят два участка бывшей промзоны «Северянин». А рядом находится национальный парк «Лосиный остров» и до станции Ростокино тоже недалеко. Скоро в этих местах появятся современные комфортные кварталы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, уже одобрены проекты решений о реорганизации более 27 гектаров.

«Инвестиции в создание новых индустриальных кварталов составят почти 38 миллиардов рублей, а в бюджет города ежегодно будут поступать почти 584 миллиона рублей», - рассказал заммэра.

По его словам, для жителей этого района северо-востока Москвы многое изменится. Благодаря планам комплексного развития откроются новые промышленные предприятия, детские сады и школы, учреждения здравоохранения, спортивные сооружения. Здесь же возведут и комфортные жилые дома. «Реализация проектов даст 2,5 тысячи новых рабочих мест», - подчеркнул Ефимов.

После торгов станет понятно, кто займётся преобразованием будущих кварталов. Это могут быть как собственники земли, так и город, а может, и вовсе инвесторы. Если останутся два последних варианта, тогда владельцам участков полагается компенсация, которая равна рыночной стоимости земли и расположенных на ней зданий.

Уже точно известно, что на отобранных площадках «Северянина» планируется строительство более 367 тысяч квадратных метров недвижимости. Некоторыми подробностями проектов поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

«Высокотехнологичные компании займут 23 тысячи квадратных метров территорий, - пояснил столичный министр. - Под общественно-деловую застройку выделена площадь почти 42 тысячи квадратных метров».

Больше всего места потребуется под жилье - 302 тысячи «квадратов». Кстати, про социалку тоже не забыли. Застройщик возведёт и безвозмездно передаст городу огромный комплекс. В этом здании поселятся сразу несколько важных для горожан учреждений - женская консультация, два образовательных комплекса с детсадами на 325 детей и школами на 650 человек. Но на этом социальную тему инвестор не закрывает. Хотя, казалось бы, все уже хорошо. А будет ещё лучше! Ещё один бонус проекта - новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, катком и разными спортивными зонами. Тем, кто живет или работает в Ярославском районе столицы, будет удобно ходить на профессиональные тренировки или просто на разминку. Кроме перечисленного, на одном из участков собираются построить храм.

Напомним, проект «Индустриальные кварталы» помогает комплексно развивать заброшенные земли и бывшие промзоны по всему городу. Благодаря этому в столице планируется дополнительно открыть порядка 550 тысяч рабочих мест. Инвестиции в целом потянут на семь триллионов рублей. А столичный бюджет получит около трех триллионов рублей.