Экс-солиста «Ласкового мая» задержали после стрельбы из свадебного кортежа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Москвы устанавливает обстоятельства и участников стрельбы из автомобиля свадебного кортежа, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД РФ по столице. Инцидент произошел около 16.00 в понедельник 13 июня в районе поселения Внуковское на Боровском шоссе.

В составе кортежа «стреляющей» свадьбы задержали автомобиль бывшего солиста «Ласкового мая» и отца певицы Нюши - 56-летнего Владимира Шурочкина, сообщает Telegram-канал «112».

Кортеж из шести дорогих автомашин ехал по Боровскому шоссе в центр столицы. В какой-то момент участники торжества остановились и начали стрелять в воздух. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Среди машин оказалась Audi экс-солиста «Ласкового мая».

По словам Шурочкина, он не находился за рулем в момент стрельбы, а отдал автомобиль своему знакомому. Audi управлял Артем Курков - друг музыканта, сообщается в канале.

Отмечается, что кортеж отметился не только стрельбой. Один из водителей Range Rover ехал задним ходом по Боровскому шоссе, тем самым перекрывая проезд другим автомобилистам. Всех участников «стреляющей» свадьбы отправили в полицейский участок. Проводится проверка.