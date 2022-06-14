«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за грозы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за грозы, сообщает Гидрометцентр России.

В столице предупреждение будет действовать с 16:00 14 июня до полуночи 15 июня, а в Московской области - с 12:00 14 июня до 00:00 15 июня. Кроме того, синоптики предупреждают об опасности пожаров в Подмосковье. Соответствующее предупреждение действует до 21:00 14 июня.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - сказано в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что жара и кратковременные дожди ожидаются 14 июня в Москве. Температура поднимется до +25…+27 градусов. Возможны дожди, грозы и ветер до 15 метров в секунду.