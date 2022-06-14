Ефимов: На городских торгах москвичи чаще всего покупают машиноместа

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На аукцион городской недвижимости сегодня можно попасть, не выходя из дома. Покупка и аренда доступны любому участнику при соблюдении двух основных условий. Во-первых, нужна регистрация на онлайн-площадках. Во-вторых, усиленная квалифицированная электронная подпись. И вот вы уже на земельно-имущественных торгах! Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, самым ходовым товаром здесь обычно становятся машино-места. Только с начала этого года участникам аукционов их досталось 2,1 тысячи. Но и другой недвижимости тоже ушло в молотка немало.

«Город реализовал на торгах 3,6 тысячи объектов за пять месяцев 2022 года общей стоимостью 27,5 миллиарда рублей», - рассказал заммэра.

Чем же ещё, кроме парковочных мест, интересуются жители? По словам руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, в этом году с января по май через торги были куплены или оформлены в аренду 836 квартир и 540 нежилых помещений. В списке также 34 земельных участка различного назначения и 50 нестационарных торговых объектов. При этом каждый день появляются новые варианты. Их можно увидеть на Инвестпортале Москвы.

Напомним, столичные аукционы открыты не только для обычных горожан, но и для коммерческих компаний, и для инвесторов. Пожалуй, среди главных аргументов для участия в таких торгах - прозрачные и предельно простые условия. Ещё один плюс - оформление договоров с городом без лишних проволочек и посредников.