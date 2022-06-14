СК арестовал троих обвиняемых в убийстве должника на севере Москвы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Троих фигурантов, обвиняемых в убийстве мужчины из-за денежного долга в 2021 году, заключили под стражу, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Москве.

По данным следствия, в ноябре 2021 года мужчина пошел на встречу с одним из этих людей, а после этого пропал. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый вместе со своими соучастниками в этот момент находились в офисном помещении на севере столицы. Когда потерпевший проходил мимо здания, в него выстрелили из огнестрельного оружия. После этого тело убитого вывезли и закопали в Подмосковье. Как выяснилось, мужчина задолжал одному из преступников деньги.

Этническую группировку задержали сотрудники ФСБ РФ, ГУУР МВД, а также полицейские Москвы и Республики Ингушетия. У преступников изъяли оружие. Кроме того, специалисты установили место захоронения и нашли тело погибшего мужчины.

Сейчас фигурантов дела проверяют на причастность к совершению иных преступлений. Расследование продолжается.