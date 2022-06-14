Женщина с сообщниками похитила мужа в Москве ради выкупа. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве взяты под стражу семь человек в возрасте от 18 до 38 лет, которых обвиняют в похищении мужчины и вымогательстве одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

По данным следствия, ночью 9 июня на улице Жигулевской, применяя насилие, несколько человек затолкали потерпевшего в машину. Угрожая предметом, похожим на пистолет, неизвестные начали вымогать у мужчины один миллион рублей. Они избили его, а после привезли на квартиру в Малом Каретном переулке. Там похитители все так же требовали от мужчины выкуп. В случае отказа его обещали убить.

В полицию обратился брат похищенного. Он сообщил, что мужчина перестал выходить на связь. Следователи и сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемых и освободили потерпевшего.

Следствие выяснило, что за накануне мужчина поругался с женой. 31-летняя женщина решила отомстить супругу и получить от него крупную сумму. В этом ей попытались помочь знакомые, которые пытали мужчину и требовали от него выкуп.

На допросе женщина признала вину. Она и соучастники арестованы. Расследование продолжается.