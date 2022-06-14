Росгвардеец задержал двоих напавших на семейную пару в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Росгравдеец задержал 34- и 40-летнего уроженцев одной из среднеазиатских стран, подозреваемых в избиении прохожего на юго-западе столицы, сообщают в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в районе Котловка двое мужчин начали приставать к женщине. За нее вступился муж. После этого гости столицы начали избивать его. Очевидцем конфликта стал росгвардеец. Он сразу же обезвредил и задержал мужчин, а после вызвал на место бригаду скорой и наряд полиции.

Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. У него диагностирован открытый перелом голени и множественные ушибы.

Задержанные переданы полицейским для дальнейшего разбирательства. Правоохранители будут устанавливать детали случившегося.